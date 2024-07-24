В Кремле предостерегли Армению от повторения пути Украины

Российская Федерация считает Армению братской страной и надеется, что Ереван не выберет путь, который выбрал Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Армения является суверенным государством, которое самостоятельно выбирает приоритетные направления взаимодействия.

«С уважением относимся к таким поискам, но только не хотели бы, чтобы эти поиски выполнялись в режиме, который когда-то выбрал киевский режим», — сказал Песков.

24 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова предоставить площадку и создать комфортные условия для проведения переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя предложение Захаровой, отметил, что власти Азербайджана неоднократно выражали готовность к диалогу на любой площадке.

Ранее сообщалось, что США намерены поддержать Армению в сфере безопасности.