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В Кремле предостерегли Армению от повторения пути Украины

Песков: Россия надеется, что Армения не выберет путь нынешнего Киева

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российская Федерация считает Армению братской страной и надеется, что Ереван не выберет путь, который выбрал Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Армения является суверенным государством, которое самостоятельно выбирает приоритетные направления взаимодействия.

«С уважением относимся к таким поискам, но только не хотели бы, чтобы эти поиски выполнялись в режиме, который когда-то выбрал киевский режим», — сказал Песков.

24 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова предоставить площадку и создать комфортные условия для проведения переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя предложение Захаровой, отметил, что власти Азербайджана неоднократно выражали готовность к диалогу на любой площадке.

Ранее сообщалось, что США намерены поддержать Армению в сфере безопасности.

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