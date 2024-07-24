Китай готовится к возможному избранию Трампа

Китай создал запас дефицитных минералов и продовольствия на случай избрания Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание The Economist со ссылкой на собственное исследование.

Утверждается, что в 2023 году Китай импортировал рекордный объем основных ресурсов, в целом повысив свой импорт сырья на 16%, а в 2024 году рост объемов импорта продолжился — на 6%.

Наиболее зависимыми для Китая в отношении импорта являются товары, связанные с продовольствием, энергоносителями и таких минералов, как бокситы и кобальт.

«Секретные запасы» Китая еще не достигли масштабов, необходимых для обеспечения безопасности в условиях военного конфликта», — сообщает издание.

Однако, по мнению Минсельхоза США, к концу вегетационного периода 2024 года, китайские запасы пшеницы и кукурузы составят 51% и 67% мировых запасов. Предполагается, что этих запасов может хватить минимум на год.

До этого в Китае раскрыли, как уход Джо Байдена с поста президента США после выборов повлияет на отношения Вашингтона и Пекина.

Ранее лидеры ЕС отреагировали на снятие Байдена с выборов.