В Германии и ряде других стран Европы пока в дефиците политическая мудрость в плане сохранения отношений с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, Москва приветствовала бы большую политическую мудрость в плане не отказа от продолжения добрых отношений между ФРГ и Российской Федерацией.

«Пока, мы считаем, эта политическая мудрость в Германии, собственно, как и в других европейских странах, находится в крайнем дефиците», — добавил представитель Кремля.

5 июля президент России Владимир Путин сказал, что отношения РФ и Евросоюза находятся на самой низкой точке.

В этом же месяце торговые представители России в Германии, Бельгии и Испании заявили, что сокращение товарооборота между РФ и ЕС стимулирует европейский бизнес продолжать поиски путей для новых контактов с Россией.

До этого стало известно, что ЕС продолжит работу по углублению санкций против РФ и использованию доходов от ее активов для поддержки Киева.

Ранее Путин назвал целью Запада сделать Россию «слабым звеном».