В ФБР заявили, что стрелявший в Трампа искал информацию об иностранных лидерах

В электронных устройствах Мэтью Крукса, который покушался на Дональда Трампа, нашли данные о том, что он искал информацию об иностранных лидерах. Об этом заявил директор ФБР США Кристофер Рей, слова которого передает ТАСС.

Он заявил, что Крукс интересовался фигурами как Республиканской, так и Демократической партии США.

«Они охватывают как людей в США, так и даже некоторых иностранных должностных лиц», — сказал Рей.

По словам Рея, ФБР считает, что у совершившего покушение на Трампа молодого человека не было сообщников.

13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что покушавшийся на Трампа попал на камеры охраны экс-президента.