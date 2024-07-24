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В Кремле заявили, что Зеленский однозначно утратил легитимность

Песков заявил, что Зеленский однозначно утратил свою легитимность

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский однозначно утратил легитимность. Об этом на встрече с участниками Фестиваля новых медиа заявил пресс-секратрь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого передает РИА Новости.

«Наш президент говорил неоднократно, что президент Зеленский однозначно утратил свою легитимность», — сказал представитель Кремля.

21 июля Владимир Зеленский заявил, что ему придется находить решение для обеспечения легитимности власти, если конфликт с Россией затянется еще на годы.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Однако выборы президента Украины в 2024 году были отменены ввиду военного положения и всеобщей мобилизации.

Президент России Владимир Путин заявлял, что срок президентства Владимира Зеленского закончился вместе с его легитимностью, восстановить которую невозможно.

По оценке российского лидера, в украинском законодательстве предусмотрено, что власть должна перейти к спикеру Рады. В Москве считают важным этот вопрос, так как только с легитимной властью можно подписать мирные соглашения.

Ранее глава МИД Венгрии ответил на вопрос о легитимности Зеленского.

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