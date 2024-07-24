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Политолог назвал причину смены риторики Киева относительно переговоров

Политолог Мезюхо: киевская верхушка понимает, что ее дни сочтены

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Global Look Press

Политолог Иван Мезюхо в интервью RT прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности вести переговоры с Москвой. По мнению эксперта, киевская верхушка понимает, что ее дни сочтены, поскольку никаких военных побед достичь не удастся.

Он также отметил, что Украине не удалось «затащить Китай на бюргенштокские посиделки», что означает еще один провал киевской дипломатии.

«Попытка вовлечь Китай на стороне Украины в переговорный процесс по завершению конфликта — не первая со стороны киевского режима. Киев не устраивает тот факт, что у Китая есть свой взгляд на украинский кризис и на текущие боевые действия», — сказал политолог.

24 июля Кулеба заявил, что Киев готов вести диалог с Москвой, но только на соответствующем этапе. В этот день дипломат провел встречу с китайским коллегой Ван И. В том числе руководители МИД двух стран обсудили ситуацию в зоне украинского конфликта и возможность начала переговоров.

Кулеба уточнил, что одним из условий для начала диалога является желание РФ добросовестно вести переговоры. Как сказал дипломат, на данный момент Киев не наблюдает подобных стремлений со стороны Москвы.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский допустил возможность проведения мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на действующий в стране запрет на такого рода диалог. Глава государства пояснил, что обсуждение урегулирования конфликта может состояться в рамках очередного «мирного саммита».

Ранее в Совфеде раскрыли, к чему приведут мирные переговоры по Украине.

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