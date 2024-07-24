Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме рассказали, как пройдут встречи Байдена и Харрис с Нетаньяху

Байден и Харрис проведут раздельные встречи с Нетаньяху

close
100%
Ronen Zvulun/Reuters

Президент США Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис проведут раздельные встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время его визита в Вашингтон 25 июля. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

В рамках визита Байден и Нетаньяху обсудят ситуацию в секторе Газа. В частности, они уделят внимание проблеме прекращения огня и освобождению удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников.

«После встречи лидеры двух стран встретятся с семьями американцев, оказавшихся в заложниках у ХАМАС. В тот же день вице-президент (Харрис. — Прим. ред.) также отдельно встретится с премьер-министром Нетаньяху», — заявила представитель Белого дома.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что после встречи Нетаньяху с Байденом он лично встретиться с премьер-министром Израиля. Бывший глава Белого дома отметил, что во время своего первого президентского срока на Ближнем Востоке царил мир и стабильность, а Израиль и США подписали исторические соглашения.

Ранее назвали дату дебатов Трампа и Харрис.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами