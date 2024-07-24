В Белом доме рассказали, как пройдут встречи Байдена и Харрис с Нетаньяху

Президент США Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис проведут раздельные встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время его визита в Вашингтон 25 июля. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

В рамках визита Байден и Нетаньяху обсудят ситуацию в секторе Газа. В частности, они уделят внимание проблеме прекращения огня и освобождению удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников.

«После встречи лидеры двух стран встретятся с семьями американцев, оказавшихся в заложниках у ХАМАС. В тот же день вице-президент (Харрис. — Прим. ред.) также отдельно встретится с премьер-министром Нетаньяху», — заявила представитель Белого дома.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что после встречи Нетаньяху с Байденом он лично встретиться с премьер-министром Израиля. Бывший глава Белого дома отметил, что во время своего первого президентского срока на Ближнем Востоке царил мир и стабильность, а Израиль и США подписали исторические соглашения.

Ранее назвали дату дебатов Трампа и Харрис.