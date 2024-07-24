Путин назвал число построенных домов в новых регионах России

В новых регионах России построено уже 62 многоквартирных дома. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Президент подчеркнул, что в новых регионах отремонтировано более трех тысяч километров автомобильных дорог. Он отметил, что важно строго выдерживать поставленные сроки и не сбавлять темпы развития.

24 июля Путин заявил, что необходимо увеличить уровень жизни в Донбассе уже сейчас — жители новых регионов должны иметь достойные условия для жизни и работы. Глава государства отметил, что вся Россия поддерживает четыре новых региона страны — Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Среди первоочередных целей, которые стоят перед российским правительством и правительством регионов, как заявил Путин, — ремонт жилья, строительство современных домов, социальных и транспортных объектов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что социально-экономическое развитие новых регионов РФ является одним из приоритетных направлений в работе Путина.

Ранее Михаил Мишустин пообещал высокие «подъемные» врачам в новых регионах РФ.