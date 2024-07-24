Кулеба: Киев не видит готовности Москвы к переговорам

В МИД Украины заявили, что Киев в настоящее время не готов вести переговоры с Москвой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В публикации говорится, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба донес последовательную позицию страны, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с РФ на определенном этапе, когда Москва будет готова добросовестно вести переговоры.

При этом дипломат отметил, что пока такой готовности с стороны России не наблюдается.

24 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД Украины, призвал дождаться деталей заявления.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что предметом российско-украинских переговоров может быть только обсуждение деталей капитуляции Киева.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность проведения мирных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на действующий в стране запрет на такого рода диалог. Глава государства пояснил, что обсуждение урегулирования конфликта может состояться в рамках очередного «мирного саммита».

Ранее политолог объяснил, почему Киев заговорил о переговорах.