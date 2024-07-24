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Сийярто недоволен реакцией ЕС на действия Орбана

Глава МИД Венгрии Сийярто остался недоволен реакцией ЕС на поездку Орбана в РФ

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Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил недовольство реакцией Европейского союза (ЕС) на поездку премьер-министра страны Виктора Орбана в Москву. Об этом он заявил в интервью порталу ATV.

«Их наверняка подстегивает еще тот факт, что теперь всем европейцам ясно, что стратегия последних двух с половиной лет была провальной. Они, очевидно, боятся, что им придется нести за это ответственность», — заявил дипломат.

Он также добавил, что оказался посреди истерических высказываний со стороны Евросоюза, которые ему пришлось выслушивать около трех часов.

5 июля после визита в Киев Орбан прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. В числе других тем они обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.

8 июля премьер Венгрии побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает за сотрудничество ЕС и КНР.

После Китая Орбан направился в Вашингтон на саммит НАТО, позже он встретится с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

В Евросоюзе мирная миссия Орбана вызвала крайнее неприятие многих находящихся у власти политиков.

Ранее Зеленский высказал недовольство тем, что Орбан не уведомлял его о планах своих поездок.

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Визит Орбана в Москву
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