Шольц оценил идею оснащения Германии атомным оружием

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы парламентариев, заявил, что оснащать армию Германии ядерным оружием нет необходимости. Об этом пишет РИА Новости.

Более того, Шольц считает подобную идею абсурдной, сообщает источник.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок обвинила Россию в несоблюдении договоров о разоружении, заявив в этой связи, что Германии якобы нужны дополнительные средства сдерживания в виде американских крылатых ракет с ядерными боеголовками.

21 июля Бербок в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung заявила, что было бы наивно отказаться от размещения в стране американских ракет. По ее словам, это требуется для защиты Германии и балтийских стран на фоне того, что Россия «постоянно наращивает арсенал».

Немецкий канцлер уже заявлял, что ни одна страна не может даже угрожать применением ядерного оружия.

Ранее Шольцу и Бербок предложили отправиться на фронт.