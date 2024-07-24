На Украине назвали интервью Сырского «манипуляцией лживого старовера»

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала интервью главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, которое он дал газете The Guardian. Своим мнением она поделилась в личном Telegram-канале.

«Интервью Сырского у The Guardian — это не о культуре победы, а о культуре лжи. Его содержимое является манипуляцией лживого «старовера», который уже не может все происходящее объяснить, что это «рашн ИПСО», — написала нардеп.

По словам депутата, озвученные главкомом инициативы демонстрируют, что высшее военное руководство «не способно меняться или побеждать». Вместо этого, как отметила Безуглая, оно пытается «оправдываться».

Также нардеп сравнила интервью Сырского со статьей экс-главкома ВСУ и посла Украины в Британии Валерия Залужного в The Economist. По ее словам, нынешнее руководство украинской армии «физически уничтожает» новое поколение.

В беседе с The Guardian военачальник рассказал о тяжелом положении дел на фронте и планах вернуть Крым, а также пожаловался на превосходство российской армии. Что еще сказал Сырский — в материале «Газеты.Ru».

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