Путин потребовал увеличить размер налогового вычета по НДФЛ сдающим ГТО

Президент России Владимир Путин потребовал существенно увеличить размер налогового вычета по НДФЛ тем, кто проходит диспансеризацию и успешно сдает ГТО. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Предусмотреть существенное увеличение размера стандартного налогового вычета по налогу на доходы физлиц лицам, регулярно проходящим диспансеризацию и успешно выполняющим нормативы ГТО, — говорится в документе.

Это поручение должны исполнять Госдума, правительство РФ и общественное движение «Народный фронт «За Россию!». Доклад должен быть представлен Путину до 5 августа.

В мае стало известно, что россияне могут получить налоговый вычет в размере 6 тыс. руб. за одновременную диспансеризацию и сдачу норм ГТО. Вычет можно получить в течение года после награждения или его подтверждения. В 2023 году диспансеризацию прошли 93 млн человек, а высокие показали при сдаче норм ГТО были у 2,3 млн человек.

Также Путин поручил правительству обеспечить с 1 июля 2025 года возможность заселения граждан РФ в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения.

До этого Путин утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в том числе по семейной ипотеке.

Ранее Дмитрий Песков назвал одно из приоритетных направлений работы Путина.