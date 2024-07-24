В Баку оценили предложение Москвы предоставить площадку для переговоров с Ереваном

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал предложение официального представителя МИД России Марии Захаровой о предоставлении площадки в РФ для переговоров Еревана и Баку. Его словам передает ТАСС.

Гаджизаде отметил, что власти Азербайджана неоднократно выражали готовность к диалогу на любой площадке.

«Азербайджанская сторона всегда была готова к переговорам с армянской стороной в России и на других площадках», — сообщил Гаджизаде.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия готова предоставить площадку и создать комфортные условия для проведения переговоров между Азербайджаном и Арменией.

27 июня МИД Азербайджана передал Армении одиннадцатый пакет предложений по мирному соглашению. Позже азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил, что текст договора между Баку и Ереваном согласован на 80-90%. По его словам, для дальнейшего развития диалога армянская сторона была вынуждена изъять из проекта положение и термины, связанные с Нагорным Карабахом.

21 июля Алиев назвал Конституцию Армении причиной, по которой страны не могут заключить мирный договор. Для подписания документа нужно внести изменения в этот документ, подчеркнул президент Азербайджана.

Ранее Пашинян заявил об одиночестве Армении по вопросу Карабаха.