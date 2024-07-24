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Шольц намерен остаться на посту канцлера на второй срок

Канцлер Германии Шольц заявил, что снова будет баллотироваться

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Fabian Sommer/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил на пресс-конференции, что будет снова баллотироваться на этот пост в 2025 году. Об этом сообщает Bild.

Он отметил, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую он представляет, «очень сплоченная партия». По его словам, социал-демократы намерены победить на федеральных выборах 2025 года.

«И я буду баллотироваться на пост канцлера, чтобы снова стать канцлером», — подчеркнул Шольц.

До этого в Германии завершился подсчет голосов на выборах в Европейский парламент, где, согласно результатам, победу одержал оппозиционный блок ХДС/ХСС, «Альтернатива для Германии» заняла второе место, а партия СДПГ Олафа Шольца показала худший результат в истории. Журналист France 24 Ник Холдсворт отметил, что результаты выборов в Европейский парламент Социал-демократической партии Германии показали, что представляющий политическое объединение Олаф Шольц является крайне непопулярным канцлером в своей стране.

Ранее эксперт объяснил, почему Шольц не решится на досрочные выборы.

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