Западным критикам грузинской политики следует обратить внимание на ограничение прав и свобод граждан Молдавии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, слова которого цитирует газета «Взгляд».

«За последнее время в Молдавии закрыли около десяти телекомпаний. В Молдавии ограничен политический плюрализм, Молдавия является членом СНГ, но об этом никто не вспоминает, когда критикуют Грузию», — обратил внимание грузинский премьер.

Он подчеркнул, что к Молдавии нет такого интереса со стороны Запада, какой есть по отношению к Грузии, что указывает на двойные стандарты.

В июле председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что процветание и мир в Грузии не будут принесены в жертву ради вступления в Европейский союз (ЕС). По его словам, страна хочет присоединиться к объединению будучи мирной, с высоким уровнем благосостояния.

Председатель сакребуло (заксобрания) города Гори (родина Иосифа Сталина) Давид Размадзе до этого подчеркивал, что Запад является «врагом Грузии».

Ранее в Грузии поддержали идею нейтралитета страны.