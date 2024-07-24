Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков назвал одно из приоритетных направлений работы Путина

Песков: развитие новых регионов РФ является приоритетным в работе Путина

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Социально-экономическое развитие новых регионов РФ является одним из приоритетных направлений в работе президента страны Владимира Путина. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он рассказал, что 24 июля глава государства проведет ряд важных встреч и совещаний. В том числе российский лидер примет участие в заседании по вопросам развития Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской области, Луганской народной республики (ЛНР) и Херсонской области.

По словам Пескова, Путин планирует выступить с содержательной речью и заслушать отчеты. В частности, заместитель премьер-министра страны Марат Хуснулин доложит президенту о реализации различных проектов на территории упомянутых субъектов.

«Один из основных приоритетов всей работы президента и правительства Российской Федерации», — добавил представитель главы государства, имея в виду улучшение социально-экономических условий в новых регионах.

18 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что власти страны планируют предоставлять врачам единовременные выплаты в размере до двух млн рублей за переезд в новые субъекты с целью трудоустройства. Как он сказал, эта инициатива будет реализовываться в рамках программы «Земский доктор».

Ранее Путин оценил темпы восстановления Луганской народной республики (ЛНР).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами