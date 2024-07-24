Песков назвал одно из приоритетных направлений работы Путина

Социально-экономическое развитие новых регионов РФ является одним из приоритетных направлений в работе президента страны Владимира Путина. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он рассказал, что 24 июля глава государства проведет ряд важных встреч и совещаний. В том числе российский лидер примет участие в заседании по вопросам развития Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской области, Луганской народной республики (ЛНР) и Херсонской области.

По словам Пескова, Путин планирует выступить с содержательной речью и заслушать отчеты. В частности, заместитель премьер-министра страны Марат Хуснулин доложит президенту о реализации различных проектов на территории упомянутых субъектов.

«Один из основных приоритетов всей работы президента и правительства Российской Федерации», — добавил представитель главы государства, имея в виду улучшение социально-экономических условий в новых регионах.

18 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что власти страны планируют предоставлять врачам единовременные выплаты в размере до двух млн рублей за переезд в новые субъекты с целью трудоустройства. Как он сказал, эта инициатива будет реализовываться в рамках программы «Земский доктор».

Ранее Путин оценил темпы восстановления Луганской народной республики (ЛНР).