В Кремле прокомментировали сделку Wildberries и Russ Outdoor

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, действительно ли российский лидер Владимир Путин одобрил слияние онлайн-магазина Wildberries с рекламной компанией Russ Outdoor.

«Было письмо, которое уже попало в распоряжение средств массовой информации. Ранее нас действительно спрашивали о поручении президента поддержать такое решение. Но это можно только поддержать», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что руководство России не является исполнителем, и дело в данном случае «за какими-то корпоративными действиями».

«В данном случае мы никоим образом не можем влезать в какие-то семейные отношения, тем более в бизнес-отношения», — сказал пресс-секретарь.

23 июля сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук рассказал главе Чечни Рамзану Кадырову, что маркетплейс подвергся «наглому рейдерскому захвату» после объединения с оператором наружной рекламы Russ Outdoor. Кадыров пояснил, что за этим стоят братья Леван и Роберт Мирзояны, а также несколько «известных кавказцев», которых он назвал «чертями». Глава Чечни отметил, что поручил разобраться в этом деле депутату Госдумы Адаму Делимханову. Соосновательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла сообщение о «рейдерском захвате», а ситуацию с изменением структуры компании объяснила последствиями развода с мужем.

19 июня пресс-служба Wildberries сообщала, что онлайн-магазин и компания Russ Outdoor объединят свои усилия по созданию цифровой платформы для онлайн-торговли.

Ранее основательница Wildberries рассказала, будет ли вовлекать детей в семейный бизнес.