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Москва заявила о готовности дать площадку для переговоров Азербайджана и Армении

Захарова: РФ готова предоставить площадку для переговоров Азербайджана и Армении

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия готова предоставить площадку и создать комфортные условия для проведения переговоров между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат напомнила, что российская сторона неоднократно принимала участие в армяно-азербайджанских переговорах по проекту мирного договора. По словам Захаровой, Москва готова продолжать оказывать содействие в диалоге.

«Гарантируем создание максимально комфортных условий для работы обеих делегаций в предпочтительном для них двустороннем формате», — подчеркнула представитель МИД России.

20 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что текст мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией согласован на 80-90%. При этом, по его словам, страны не могут заключить договор из-за армянской конституции.

До этого министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван и Баку могут доработать мирное соглашение и подписать его в течение месяца. Он также выразил уверенность, что существует историческая возможность установления прочного мира в регионе.

Ранее Пашинян заявил об одиночестве Армении по вопросу Карабаха.

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