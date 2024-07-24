Москва заявила о готовности дать площадку для переговоров Азербайджана и Армении

Россия готова предоставить площадку и создать комфортные условия для проведения переговоров между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат напомнила, что российская сторона неоднократно принимала участие в армяно-азербайджанских переговорах по проекту мирного договора. По словам Захаровой, Москва готова продолжать оказывать содействие в диалоге.

«Гарантируем создание максимально комфортных условий для работы обеих делегаций в предпочтительном для них двустороннем формате», — подчеркнула представитель МИД России.

20 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что текст мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией согласован на 80-90%. При этом, по его словам, страны не могут заключить договор из-за армянской конституции.

До этого министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван и Баку могут доработать мирное соглашение и подписать его в течение месяца. Он также выразил уверенность, что существует историческая возможность установления прочного мира в регионе.

Ранее Пашинян заявил об одиночестве Армении по вопросу Карабаха.