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В Ватикане признали, что для решения конфликта на Украине мало формулы Зеленского

Кардинал Паролин: формулы Зеленского мало для решения конфликта

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Jeff Overs/BBC/Reuters

«Формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским, мало для решения конфликта из-за неучастия в переговорном процессе России. Об этом заявил государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин, передает ТАСС.

Госсек Святого престола выразил мнение, что на текущий момент конфликт на Украине далек от своего завершения. «Формула мира», которую Ватикан поддерживал с самого начала, имеет свои слабости. Однако она все же может помочь.

«Это план, который может помочь. Но этого недостаточно. Я надеюсь, что мы сможем найти другие формулы, которые дадут проблеск надежды», — подчеркнул Паролин.

Кардинал также назвал положительным фактом слова Зеленского о возможности переговоров с Россией. По его словам, диалог между странами может состояться, если к предстоящему «саммиту мира» будет готов план, который поддержит Москва.

В ноябре 2022 года Владимир Зеленский представил «формулу мира», состоящую из десяти пунктов. В числе его требований оказались вывод российских войск с территории Украины, освобождение всех пленных и депортированных граждан, соблюдение Устава ООН, противодействие экоциду и другое. МИД РФ неоднократно называл эту формулу утопичной и нереалистичной.

21 июля Зеленский допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине указ о запрете переговоров с Москвой.

Ранее в МИД РФ объяснили, почему Зеленский заговорил о завершении конфликта.

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