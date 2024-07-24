Рогов резко высказался о возможности переговоров с Украиной

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что предметом российско-украинских переговоров может быть только обсуждение деталей капитуляции Киева. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Рогов считает, что любые договоренности, которые позволят нынешнему руководству Украины удержать власть, приведут к возобновлению боевых действий «с еще большей силой».

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой, но только на соответствующем этапе.

До этого украинский президент Владимир Зеленский допустил возможность проведения мирных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на действующий в стране запрет на такого рода диалог. Глава Украины пояснил, что обсуждение урегулирования конфликта может состояться в рамках очередного «мирного саммита».

Ранее Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом.