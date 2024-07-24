В МИД РФ заявили о планах ЕС распространить деструктивное влияние в Закавказье

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что за планами Евросоюза (ЕС) направить €10 млн Вооруженным силам Армении стоят геополитические расчеты распространить деструктивное влияние в Закавказье.

По словам Захаровой, ей кажется очевидным, что «так называемый Европейский фонд мира» — это не про мир, стабильность или безопасность, а про войну, провоцирование стран и кровопролитие. Дипломат отметила, что это видно на примере Украины.

22 июля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел ЕС приняли в отношении Армении «два исторических решения». В первом говорится о начале переговоров по отмене визового режима. Во втором — об утверждении программы по предоставлению военной помощи Армении из Европейского фонда мира в размере €10 млн.

До этого заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин говорил об обеспокоенности России перспективой превращения временной европейской миссии в Армении в постоянную.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.