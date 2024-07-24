В Грузии покушение на основателя правящей партии связали со стрельбой в Трампа

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что покушение на основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзину Иванишвили готовили те же силы, которые пытались убить кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и премьера Словакии Роберта Фицо. Его слова передает ТАСС.

«В последнее время было совершено два теракта — один в Словакии, второй в Соединенных Штатах. Это общий почерк, который характеризует одни и те же глобальные политические силы», — сказал он.

Служба госбезопасности (СГБ) Грузии расследует подготовку покушения на Иванишвили.

По информации СГБ, покушение на Иванишвили готовили бывшие представители власти Грузии и экс-сотрудники силовых ведомств, находящиеся в данный момент на Украине.

Бидзин Иванишвили до 2011 года, пока не решил заниматься политикой, владел рядом успешных предприятий в России, в том числе банком «Российский кредит». Он продал все свои российские активы (кроме пакета акций компании «Газпром»), после того как в октябре 2011 года объявил о начале политической карьеры и основал оппозиционную тогда партию «Грузинская мечта», которая победила на октябрьских выборах 2012 года, вытеснив партию президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

Ранее Иванишвили заявил, что боевые действия на Украине будут вскоре остановлены.