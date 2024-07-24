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В МИД РФ назвали причину, по которой Зеленский звонил Трампу после покушения

Захарова: Зеленский звонил Трампу после покушения, чтобы сохранить свою власть

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Jonathan Ernst/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский любой ценой стремится сохранить власть, в связи с чем он и провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом после покушения на последнего, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом дипломат заявила во время брифинга.

Зеленский и Трамп поговорили по телефону 20 июля. Президент Украины поздравил Трампа с выдвижением в президенты США и осудил покушение на лидера республиканцев. Трамп назвал разговор очень хорошим и вновь повторил, что в случае победы на ноябрьских выборах остановит конфликт на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

13 июля произошло покушение на Дональда Трампа. В политика выстрелили несколько раз, он был уведен со сцены с окровавленным ухом и госпитализирован. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Сообщалось, что стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании Томас Мэттью Крукс мог страдать тяжелым депрессивным расстройством.

Ранее в МИД РФ объяснили, почему Зеленский заговорил о завершении конфликта с РФ.

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Покушение на Трампа
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