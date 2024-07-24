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Эксперт: договор о сотрудничестве между РФ и Ираном укрепит мир на БВ

Журналист Муаззин: договор о сотрудничестве между РФ и Ираном бросит вызов США

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Shutterstock/FOTODOM

Договор о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном, который готовится к подписанию, позволит укрепить мир на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал иранский журналист Хаял Муаззин. По его словам, которые цитирует Tsargrad.tv, данный документ — вызов интересам Запада в регионе.

«Укрепление сотрудничества между Россией и Ираном усложнит усилия США по изоляции этих стран через санкции. Экономическое и военно-техническое сотрудничество позволит обеим странам смягчить негативные последствия санкций и усилить свою независимость от западных экономических систем», — отметил Муаззин.

Он добавил, что Вашингтону будет гораздо сложнее проводить свою политику в регионе.

Накануне стало известно, что Москва и Тегеран завершили подготовку проекта договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве.

Как сообщил заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко, 21 июня в Москве прошли консультации экспертов правовых и территориальных подразделений внешнеполитических ведомств Ирана и РФ. В результате участникам встречи удалось финализировать текст двустороннего соглашения.

По словам дипломата, Россия и Иран планируют подписать документ в скором времени. При этом он выразил надежду, что соответствующая церемония станет «по-настоящему историческим событием».

Ранее новый иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что Исламская Республика продолжит уделять приоритетное внимание развитию отношений с РФ.

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