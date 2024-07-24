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Кандидат в президенты США предрек стране революцию

Кеннеди-младший предрек США революцию

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Brian Snyder/Reuters

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший на своей странице в социальной сети X заявил, что Соединенные Штаты ожидает революция.

«Вопрос в том, будет ли она опираться на идеализм или на темные, регрессивные силы, выбор за нами», — написал он.

До этого Кеннеди-младший заявлял, что выбирать нового претендента на высший государственный пост от Демократической партии нужно путем открытого голосования.

Также стало известно, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп предлагал Кеннеди-младшему должность в своей администрации в обмен на поддержку на выборах. Кеннеди-младший подтвердил, что общался с Трампом, но не раскрыл содержание их беседы.

Изначально Кеннеди-младший планировал баллотироваться от Демократической партии, однако в осенний период 2023 года объявил о своем решении выступить как независимый кандидат.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.

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