Жители промышленной глубинки в Грузии сожалеют о распаде СССР, считая советскую эпоху лучшим временем для страны, они не хотят, чтобы страна вступала в Европейский Союз и НАТО. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

В материале говорится, что несмотря на то, что в последние годы Грузия наметила курс на сближение с западными странами, жители небольших грузинских городов не хотят этого. Обозреватель отметил, что якобы 60% населения республики хотели бы вступить в Евросоюз и НАТО. NYT подчеркивает, что страна разделилась на тех, кто видит будущее Грузии на Западе, и тех, кто тоскует по Советскому Союзу.

«Для многих жителей сельской местности это было время изобилия и процветания», — пояснил журналист.

До этого посол ЕС в стране Павел Герчинский заявил, что процесс интеграции Грузии в ЕС приостановлен. Он отметил, что намерения нынешнего правительства Грузии неясны для лидеров ЕС.

Ранее США начали пересмотр всех программ сотрудничества с Грузией.