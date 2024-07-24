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Трамп назвал Харрис разрушителем США

Трамп: в случае победы на выборах Харрис разрушит США

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Gerald Herbert/AP

Вице-президент США Камала Харрис в случае победы на предстоящих в ноябре выборах разрушит страну. Об этом в интервью телеканалу Newsmax заявил кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший глава государства Дональд Трамп.

Он призвал посмотреть на идеи Харрис и подчеркнул, что в случае победы на президентских выборах она снова откроет государственные границы и разрушит страну.

Трамп отметил, что с нетерпением ждет возможности провести телевизионные дебаты с Харрис.

До этого опрос агентства Reuters и компании Ipsos показал, что Харрис опережает Трампа на два процентных пункта после того, как нынешний глава Белого дома Джо Байден вышел из президентской гонки.

Накануне Харрис сделала заявление, что укрепление среднего класса в стране станет одной из ее основных задач в случае победы на президентских выборах.

Ранее Трамп рассказал об уникальной возможности победы над двумя кандидатами от демократов.

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Выборы в США — 2024
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