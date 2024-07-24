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В МИД РФ заявили об использовании Западом политических методов борьбы в атомной энергетике

МИД: Запад использует политическую борьбу с конкурентами в атомной энергетике

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Global Look Press

Запад во главе с США использует в атомной энергетике политические методы борьбы с конкурентами, что противоречит принципам свободной торговли и международным договорам. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Кондратенков, сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что в области развития атомной энергетики накапливаются негативные тенденции. Западные государства во главе с США используют политические методы борьбы с конкурентами, значительно ушедшими вперед в атомных технологиях. Такие действия, подчеркнул дипломат, вступают в противоречие с принципами свободной торговли, статьями Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также целями и задачами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Кондратенков заявил, что Россия не приемлет попыток ограничить доступ государств, которые выполняют свои обязательства, к благам мирного атома и примет все меры для того, чтобы воспрепятствовать неправомерному применению ДНЯО.

До этого в Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) заявили, что страны НАТО нарушат ДНЯО в случае размещения ядерного вооружения на территории Польши.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что республика готова разместить на своей территории ядерное оружие США.

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