Харрис опережает Трампа на 2% после выхода Байдена из гонки

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа на два процентных пункта после того, как нынешний глава Белого дома Джо Байден вышел из гонки. Это показал опрос агентства Reuters и компании Ipsos.

Опрос провели сразу после заявления Байдена, который отказался от переизбрания и поддержал кандидатуру Харрис. По его данным, Харрис поддержали 44% респондентов, Трампа — 42%.

В социсследовании, которое провели 22-23 июля, приняли участие 1 241 взрослый житель США по всей стране. Статистическая погрешность оценивается в три процентных пункта.

Накануне Камала Харрис сделала заявление, что укрепление среднего класса в стране станет одной из ее основных задач в случае победы на президентских выборах. До этого Харрис рассказала, что набрала достаточно поддержки среди Демократической партии для выдвижения своей кандидатуры на президентские выборы.

Ранее Трамп рассказал об уникальной возможности победы над двумя кандидатами от демократов.