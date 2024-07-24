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В посольстве РФ в Пекине отметили, что регулярно поддерживают связь с Китаем по Украине

В посольстве РФ в Китае заявили о регулярных контактах с КНР по Украине

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Москва и Пекин постоянно поддерживают контакты по украинскому вопросу. Об этом со ссылкой на российское посольство в Китае сообщает газета «Известия».

Дипломаты отметили, что Россия высоко оценивает сбалансированные подходы Китая к кризису на Украине и его усилия по содействию политико-дипломатическому урегулированию конфликта, включая выдвигаемые в этой связи Пекином инициативы.

В посольстве подчеркнули, что взгляды двух сторон на украинские события в значительной степени являются созвучными.

Российские дипломаты заявили, что в Пекине прекрасно понимают первопричины конфликта, а также то, кто именно является его реальным зачинщиком и препятствует достижению мирных договоренностей. Власти КНР не приемлют устраиваемых Киевом и его «западными хозяевами» псевдомирных конференций по Украине, которые могут привести лишь к усилению эскалации конфликта.

До этого МИД Украины выразил опасение из-за возможной конкуренции мирных планов с Китаем.

Ранее в Кремле отреагировали на визит главы МИД Украины в Китай.

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