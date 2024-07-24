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Харрис пообещала уделять первостепенное внимание среднему классу

Харрис заявила, что укрепление среднего класса в США станет ее важнейшей целью

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Evelyn Hockstein/Reuters

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис сделала заявление, что укрепление среднего класса в стране станет одной из ее основных задач в случае победы на президентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

«Укрепление среднего класса будет важнейшей целью моего президентского срока», — отметила Харрис.

По ее словам, когда «средний класс силен, сильна Америка». По мнению вице-президента США, республиканец Дональд Трамп своей социальной политикой может ослабить средний класс.

До этого Харрис рассказала, что набрала достаточно поддержки среди Демократической партии для выдвижения своей кандидатуры на президентские выборы. Она добавила, что ставит перед собой задачу победить на выборах экс-президента Дональда Трампа и восстановить единство Демократической партии. Накануне в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден с самого начала своего президентского срока считал Харрис готовой управлять страной.

Ранее Трамп рассказал об уникальной возможности победы над двумя кандидатами от демократов.

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Выборы в США — 2024
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