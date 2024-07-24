В Черногории утвердили обновленный состав кабинета министров

Парламент (Скупщина) Черногории большинством голосов утвердил несколько новых членов правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения в кабинете министров произошли по инициативе его главы Милойко Спайича. По его предложению вице-премьером по безопасности и обороне стал бывший глава парламента Алекса Бечич, вице-премьером по вопросам регионального развития и инфраструктуры — Милун Зогович, вице-премьером по международным вопросам — Эрвин Ибрахимович, министром экологии — Дамьян Чулафич.

Спайич отметил, что в правительство вошли представители партии «Новая сербская демократия», Демократической народной партии и Бошняцкой партии. Тем самым, подчеркнул премьер-министр, Черногория становится на Балканах примером совместной жизни и работы черногорцев, сербов, бошняков (славян-мусульман), албанцев.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обещала ассиметричный ответ на запрет вещания в Черногории российских средств массовой информации.

Ранее в Черногории по запросу США задержали гражданина России.