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США поддержат стремление Молдавии вступить в НАТО, если на то будет воля народа

Госдеп заявил, что поддержит стремление Молдавии вступить в НАТО

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Global Look Press

Американские власти поддержат стремление Молдавии стать членом Североатлантического альянса, если на то будет воля молдавского народа. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Смит, передает ТАСС.

Он напомнил, что, согласно конституции Молдавии, это нейтральная страна.

«Это будет решение молдавского народа, <...> мы поддержим их на евроатлантическом пути, если они выберут этот курс», — сказал Смит, уточнив, что сейчас Вашингтон сосредоточен на помощи Кишиневу в его устремлениях интегрироваться в ЕС.

Представитель Госдепа обратил внимание, что Молдавия уже многие годы сотрудничает с НАТО. Например, страна предоставляла своих солдат для миссии альянса в Косове.

В начале июля стало известно, что Молдавия готова не только получать защиту от Североатлантического блока, но и обеспечивать ее для других. Об этом рассказал глава МИД Молдавии Михай Попшой.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Североатлантический альянс ждет неизбежный раскол в ближайшее десятилетие.

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