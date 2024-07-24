США поддержат стремление Молдавии вступить в НАТО, если на то будет воля народа

Американские власти поддержат стремление Молдавии стать членом Североатлантического альянса, если на то будет воля молдавского народа. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Смит, передает ТАСС.

Он напомнил, что, согласно конституции Молдавии, это нейтральная страна.

«Это будет решение молдавского народа, <...> мы поддержим их на евроатлантическом пути, если они выберут этот курс», — сказал Смит, уточнив, что сейчас Вашингтон сосредоточен на помощи Кишиневу в его устремлениях интегрироваться в ЕС.

Представитель Госдепа обратил внимание, что Молдавия уже многие годы сотрудничает с НАТО. Например, страна предоставляла своих солдат для миссии альянса в Косове.

В начале июля стало известно, что Молдавия готова не только получать защиту от Североатлантического блока, но и обеспечивать ее для других. Об этом рассказал глава МИД Молдавии Михай Попшой.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Североатлантический альянс ждет неизбежный раскол в ближайшее десятилетие.