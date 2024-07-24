В США заявили о грядущей большой войне на Ближнем Востоке

На Ближнем Востоке готовится большая война между Израилем, движением «Хезболла» и Ираном, в которую могут быть втянуты Россия и Соединенные Штаты. Об этом заявил главный редактор американского журнала Forbes Стивен Форбс.

По его словам, столкновение между Израилем, «Хезболлой» и Ираном является неизбежным. Такой конфликт быстро расширится, и в нем потенциально могут участвовать не только США, но и Россия. Кроме того, он может подтолкнуть КНР к еще более агрессивным действиям, которые в состоянии спровоцировать конфронтацию между Пекином и Вашингтоном.

Форбс подчеркнул, что столкновение, которое произойдет на юге Ливана, может начаться уже в ближайшее время.

До этого сообщалось, что израильские самолеты атаковали объекты «Хезболлы» на юге Ливана. В частности, был нанесен удар по ракетной установке.

Ранее Израиль заявил о готовности к наступлению в Ливане.