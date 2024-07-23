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В США назвали Харрис ненадежным кандидатом на пост президента

Экс-прокурор Зиверт: Харрис является ненадежным кандидатом на пост президента США

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Evelyn Hockstein/Reuters

Бывший федеральный прокурор США Рональд Зиверт назвал вице-президента страны Камалу Харрис ненадежным кандидатом на пост главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Зиверт отметил, что Харрис впустила в США 15 миллионов нелегалов, в том числе тысячи преступников и сотни террористов. Она намеревалась лишить финансирования полицию и ликвидировать Иммиграционную и таможенную службу. Поэтому Харрис ненадежна.

По словам Зиверта, на посту окружного прокурора Сан-Франциско Харрис в вопросе борьбы с наркотиками бросало в политические крайности. Зиверт выразил предположение, что она реагировала на политические тенденции того времени.

До этого Харрис заявила, что набрала достаточно поддержки среди Демократической партии США для выдвижения своей кандидатуры на президентские выборы. Она добавила, что ставит перед собой задачу победить на выборах экс-президента Дональда Трампа и восстановить единство среди демократов.

Ранее сообщалось, что лидеры демократов намерены поддержать выдвижение Камалы Харрис.

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Выборы в США — 2024
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