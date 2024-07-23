В МИД сочли несостоятельными попытки подать дело Курмашевой как «преследование»

Попытки Запада представить дело Алсу Курмашевой как «преследование журналистки» несостоятельны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По словам дипломата, Курмашева не была аккредитована при российском внешнеполитическом ведомстве как иностранный корреспондент и «не работала на российские СМИ».

Захарова отметила, что дело Курмашевой рассматривается исключительно в уголовной плоскости.

«Приговор Верховным судом Татарстана был вынесен в связи публичным распространением Курмашевой заведомо ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации», — обратила внимание представитель МИД РФ.

Дипломат напомнила, что Курмашева также обвиняется по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Она — гражданка США, и американская администрация продолжает настаивать на ее освобождении.

Накануне Верховный суд Татарстана приговорил редактора радиостанции «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) Алсу Курмашеву к 6,5 года колонии по делу о военных «фейках».

Ранее суд в Екатеринбурге приговорил журналиста WSJ Гершковича к 16 годам колонии.