Трамп рассказал, когда проведет встречу с Нетаньяху

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в своем поместье во Флориде в четверг, 25 июля, после предполагаемой встречи премьера с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что во время своего первого президентского срока на Ближнем Востоке царил мир и стабильность, а Израиль и США подписали исторические соглашения. Трамп выразил надежду на то, что подобное произойдет снова.

До этого стало известно, что вице-президент США Камала Харрис проведет встречу в Белом доме с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху.

В ходе личной встречи с Нетаньяху Харрис планирует подтвердить свою приверженность безопасности Израиля и его праву на самооборону, но также затронет вопрос о прекращении страданий мирных палестинцев. Вице-президент США также собирается обсудить текущие переговоры по соглашению о прекращении огня между Израилем и Палестиной.

Ранее Трамп высмеял Байдена, назвав его «плохим палестинцем».