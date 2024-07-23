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Трамп рассказал, когда проведет встречу с Нетаньяху

Трамп заявил, что проведет встречу с Нетаньяху 25 июля

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J. Scott Applewhite/AP

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в своем поместье во Флориде в четверг, 25 июля, после предполагаемой встречи премьера с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что во время своего первого президентского срока на Ближнем Востоке царил мир и стабильность, а Израиль и США подписали исторические соглашения. Трамп выразил надежду на то, что подобное произойдет снова.

До этого стало известно, что вице-президент США Камала Харрис проведет встречу в Белом доме с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху.

В ходе личной встречи с Нетаньяху Харрис планирует подтвердить свою приверженность безопасности Израиля и его праву на самооборону, но также затронет вопрос о прекращении страданий мирных палестинцев. Вице-президент США также собирается обсудить текущие переговоры по соглашению о прекращении огня между Израилем и Палестиной.

Ранее Трамп высмеял Байдена, назвав его «плохим палестинцем».

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