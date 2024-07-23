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Врач рассказал о самочувствии Байдена во время коронавируса

Байден излечился от симптомов коронавируса

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J. Scott Applewhite/Pool/Global Look Press

Президент США Джо Байден больше не страдает от симптомов коронавируса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на лечащего врача президента Кевина О'Коннора.

«Симптомы у президента исчезли. За все время болезни у него ни разу не проявилась лихорадка», — сказал он.

По его словам, показатели Байдена, включая результаты пульсоксиметрии, оставались в норме.

«Его легкие также оставались чистыми», — отметил врач.

До этого сообщалось, что Байдену потребовалась экстренная медицинская помощь во время последней поездки в Лас-Вегас на прошлой неделе. Источники The Dossier подчеркивают, что информацию о произошедшем получили сотни офицеров правоохранительных органов в Лас-Вегасе. Она отличалась от официальных сообщений представителей Белого дома о том, что у Байдена выявили коронавирус.

21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки.

Ранее политолог объяснил, почему Байден поддержал Харрис в президентской гонке.

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