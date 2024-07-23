Лидеры демократов намерены поддержать выдвижение Камалы Харрис

Лидеры демократов в обеих палатах конгресса США заявили о намерении поддержать выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты США от партии. Об этом сообщает газета Politico.

По данным источников издания, глава демократического большинства в сенате конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) и лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис (от штата Нью-Йорк) намерены выступить в поддержку действующего вице-президента США.

23 июля в Белом доме заявили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден с самого начала своего президентского срока считал вице-президента Камалу Харрис готовой управлять страной.

До этого сообщалось, что Байден намерен серьезно заняться предвыборной кампанией демократов вместе с вице-президентом Камалой Харрис, при этом продолжив работу на своем посту до конца срока.

Ранее Трамп рассказал об уникальной возможности победы над двумя кандидатами от демократов.