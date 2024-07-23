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Лавров заявил, что в мире нет недружественных народов для россиян

Лавров: для РФ есть недружественные правительства, но не народы

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МИД РФ/РИА Новости

Народов, которые априори были бы недружественны по отношению к россиянам, не существует, но есть враждебные правительства. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Сегодня роль народной дипломатии касается поддержания здоровой, доверительной, доброжелательной атмосферы с иностранными партнерами, разъяснения тех проблем, которые были созданы Западом», — отметил он.

Лавров признался, что выступает за употребление термина «недружественное правительство» вместо «недружественная страна». Он объяснил это тем, что цели страны определяются жизнью народов в этой стране. При этом нельзя сказать, что есть хоть один народ, который априори негативно настроен к гражданам России, отметил министр.

Лавров также заявлял, что Россия открыта для развития диалога со странами Европы по вопросам экономического, инфраструктурного взаимодействия и проблемам безопасности.

Ранее Лавров заявил о желании западных политиков «уходить под корягу».

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