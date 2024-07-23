Финская полиция встречается с политиками из-за деятельности иностранной разведки

Финская полиция безопасности встречается с политиками из-за деятельности иностранной разведки. Об этом сообщает Yle.

«О таких «многочисленных встречах» Yle рассказал источник, знакомый с деятельностью полиции безопасности. В Supo (полиция безопасности) подтвердили информацию, однако не стали называть количество таких встреч», — сообщает источник.

Уточняется, что полицию интересуют люди, которые могут быть связаны с разведкой из России и КНР.

О влиянии России и других стран на финских политиков заговорили после спора депутатов Европарламента Себастьяна Тюнккюнена («Истинные финны») и Юсси Сарамо («Союз левых сил»), которые обвинили друг друга в поддержке России. Разногласия политиков были связаны с голосованиями в Европейском парламенте и участием Тюнккюнена в арктическом лагере в Твери.

До этого появилась информация, что полиция Финляндии подозревает депутата от ультраправой партии «Истинные финны» Тимо Ворнанена в незаконном хранении оружия дома.

Ранее сообщалось, что Финляндия вырубит лес для установки забора на границе с Россией.