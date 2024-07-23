Зеленский высказал недовольство тем, что Орбан не уведомлял его о планах своих поездок

Президент Украины Владимир Зеленский был весьма раздосадован тем, что во время визита в Киев премьер Венгрии Виктор Орбан не поставил его в известность о планах своих дальнейших поездок. Об этом журналистам рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РИА Новости.

Туск пояснил, что обсуждал эту тему с Зеленским в Варшаве перед саммитом НАТО. С отсылкой к словам Зеленского Туск посетовал, что Орбан, разговаривая с президентом Украины с глазу на глаз, «забыл» сообщить, что скоро поедет в Москву.

По словам Туска, для других европейских коллег рассказ Зеленского «был очень неприятным удивлением».

5 июля после визита в Киев Орбан прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. В числе других тем они обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.

8 июля премьер Венгрии побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает за сотрудничество ЕС и КНР.

После Китая Орбан направился в Вашингтон на саммит НАТО, позже он встретится с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

В Евросоюзе мирная миссия Орбана вызвала крайнее неприятие многих находящихся у власти политиков.

Ранее Орбан опубликовал свой отчет главе Евросовета о поездках на Украину, в Россию, Китай и США.