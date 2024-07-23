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Зеленский заявил о необходимости как можно скорее завершить конфликт

Зеленский заявил, что осознает необходимость скорейшего завершения конфликта

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Ints Kalnins/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что понимает необходимость как можно скорее завершить конфликт между Киевом и Москвой. Об этом пишет ТАСС.

Политик 23 июля провел встречу с государственным секретарем Ватикана, кардиналом Пьетро Паролином. Мероприятие состоялось в столице Украины.

«Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно», — подчеркнул Зеленский.

Вместе с этим он назвал поездку кардинала на Украину «сильным сигналом» со стороны Ватикана.

С 15 по 16 июня в Швейцарии прошла первая мирная конференция по Украине, по итогам которой было подписано коммюнике. В документ вошли всего три пункта из «формулы мира» Зеленского.

Речь идет о требованиях освободить всех военнопленных, обеспечить безопасность судоходства в Черном и Азовском морях, а также не допустить любые угрозы использования ядерного оружия. В то же время в заявление не попал пункт о выводе российских войск с территории Украины.

При этом не все участники саммита подписали коммюнике. В том числе документ отказался одобрить Ватикан, который на мероприятии представлял Паролин.

Ранее папа Римский Франциск выступил за участие РФ в любых переговорах по Украине.

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