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МИД Украины выразил опасение из-за возможной конкуренции мирных планов с Китаем

Кулеба: Украина не хочет конкурировать с мирным планом Китая

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Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Украинские власти намерены наладить диалог с Китаем по вопросу урегулирования конфликта на Украине, чтобы избежать конкуренции мирных инициатив, заявил в ходе начала своего визита в КНР министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Кадры с его выступлением размещены на странице главы МИД в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Нам нужно избежать конкуренции мирных планов. Нам нужно двигаться к справедливому и устойчивому миру. Китай может сыграть в этом важную роль», — сказал глава украинского МИД.

По словам Кулебы, для этого в ходе его визита планируется провести детальные переговоры с китайским министром иностранных дел Ван И, чтобы найти точки соприкосновения.

О том, что Кулебу пригласили в Китай, ранее сообщила официальный представитель китайского МИД Мао Нин. По ее словам, украинский министр посетит КНР 23-26 июля.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на действующий на это запрет в стране.

17 июля Ван И заявил, что КНР намерена сотрудничать с Венгрией, чтобы добиться мира на Украине.

Ранее в Кремле отреагировали на визит главы МИД Украины в Китай.

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