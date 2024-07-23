Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Североатлантический альянс ждет неизбежный раскол в ближайшее десятилетие. Запись интервью опубликована на YouTube-канале Danny Haiphong.

По его мнению, альянс не переживет и 10 лет. Он считает, что когда российско-украинский конфликт закончится поражением НАТО, в блоке произойдет глубокий раскол, а также отречение государств от союза. Из-за этого в будущем произойдет решительный разрыв между Востоком и Западом, считает экс-разведчик.

По словам бывшего военного, Запад окончательно превратился в общество «самоотмены», что и послужит причиной неизбежного развала НАТО.

До этого Риттер заявил, что западная помощь не позволит Украине спастись от поражения на поле боя.

По его словам, финансовая поддержка Киева не повлияет на ситуацию на фронте, так как Вооруженные силы Украины нуждаются в солдатах, которых нет в нужном количестве.

Риттер подчеркнул, что ВСУ несут серьезные потери на поле боя, которые нельзя компенсировать деньгами.

Ранее в Пентагоне заявили, что прекращение помощи Запада Киеву приведет к победе России.