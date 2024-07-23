Госдума разрешила признавать любые зарубежные организации нежелательными

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который дает возможность признавать нежелательными в России любые иностранные организации. Об этом сообщает ТАСС.

Также речь идет об организациях, учредителями которых выступают зарубежные госорганы.

Кроме того, ГД приняла проект поправок к Кодексу РФ об административных правонарушениях (КоАП) об ответственности за участие в деятельности любых иностранных организаций, которые признаны в стране нежелательными. Также Дума приняла проект поправок к Уголовному кодексу (УК) об ответственности за участие в деятельности любых иностранных организаций, признанных в стране нежелательными.

8 июля комитет по госстроительству рекомендовал Госдуме принять во втором чтении пакет законопроектов об уголовной и административной ответственности за участие в деятельности организаций, признанных в России нежелательными. Законопроекты были внесены в Госдуму в апреле. Поправками в кодексы предлагается исключить из статей 20.33 КоАП и 284.1 УК РФ слова «неправительственная».

В июне текущего года Минюст России пополнил перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций. В него вошли НПО из Канады, Финляндии и США.

Ранее сообщалось, что The Moscow Times (признано в РФ иностранным агентом) и Фонд Карнеги (организация включена Минюстом в список иноагентов) признаны нежелательными в России.