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Из-за закона о запрете УПЦ Верховная рада Украины отменила все заседания до конца недели

«Страна.ua»: Рада на неделю отменила все заседания из-за закона о запрете УПЦ

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Телеграм-канал «Европейская Солидарность»

Верховная рада Украины отменила все свои заседания на этой неделе из-за конфликта по рассмотрению законопроекта о запрете деятельности в стране Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает «Страна.ua».

Издание ссылается на слова депутата Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который пояснил, что «пока идет рассмотрение законопроекта о запрете УПЦ, другие законопроекты рассматриваться не будут». Решение об отмене заседаний принял согласительный совет Рады.

23 июля стало известно, что законопроект о запрете Украинской Православной церкви (УПЦ) из-за нехватки голосов не включили в повестку дня Верховной рады.

После этого в качестве протестной меры депутаты партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заблокировали парламентскую трибуну, что привело к политическому скандалу.

Законопроект о запрете деятельности УПЦ на Украине Верховная Рада приняла в первом чтении в октябре 2023 года. Тогда его поддержали 267 депутатов, проголосовали против — 15. Основанием для запрета УПЦ декларируется ее связь с Русской православной церковью.

Ранее сообщалось, что Госдеп США может ввести санкции против депутатов Верховной рады Украины, которые инициировали законопроект о запрете УПЦ.

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