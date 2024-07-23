Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Венгрия решила заблокировать помощь Украине из фонда мира ЕС из-за «Лукойла»

Сийярто: Венгрия будет блокировать помощь Украине до решения проблемы «Лукойла»

close
100%
Global Look Press

Венгрия продолжит блокировать помощь Украине из Европейского фонда мира до решения проблемы с приостановкой украинской стороной транзита нефти российской компании «Лукойл». Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, его цитирует агентство Reuters.

«Мы будем блокировать выделение средств из фонда мира ЕС до тех пор, пока Украина не решит проблему с «Лукойлом», — сказал он.

До этого стало известно, что Европейская комиссия получила письма от Словакии и Венгрии, в которых страны обвиняют Украину в нарушении соглашения об ассоциации с Европейским союзом в связи с прекращением прокачки нефти из России. Претензии государств к Киеву планируют рассмотреть 24 июля.

В июне Украина ужесточила санкции в отношении «Лукойла», в связи с чем российская компания фактически лишилась права использовать украинскую территорию для транзита нефти в другие государства. В итоге Венгрия и Словакия остались без нефтяных поставок из России.

Ранее МИД РФ назвал «кнопкой манипуляции» ограничение Киевом транзита нефти из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами