Венгрия решила заблокировать помощь Украине из фонда мира ЕС из-за «Лукойла»

Венгрия продолжит блокировать помощь Украине из Европейского фонда мира до решения проблемы с приостановкой украинской стороной транзита нефти российской компании «Лукойл». Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, его цитирует агентство Reuters.

«Мы будем блокировать выделение средств из фонда мира ЕС до тех пор, пока Украина не решит проблему с «Лукойлом», — сказал он.

До этого стало известно, что Европейская комиссия получила письма от Словакии и Венгрии, в которых страны обвиняют Украину в нарушении соглашения об ассоциации с Европейским союзом в связи с прекращением прокачки нефти из России. Претензии государств к Киеву планируют рассмотреть 24 июля.

В июне Украина ужесточила санкции в отношении «Лукойла», в связи с чем российская компания фактически лишилась права использовать украинскую территорию для транзита нефти в другие государства. В итоге Венгрия и Словакия остались без нефтяных поставок из России.

Ранее МИД РФ назвал «кнопкой манипуляции» ограничение Киевом транзита нефти из России.