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СБУ возбудила дело против главы медиахолдинга ДНР

СБУ возбудила дело против главы медиахолдинга ДНР за «коллаборационизм»

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Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против главы медиахолдинга ДНР Николая Черкашина. Об этом сообщается в Telegram-канале спецслужбы.

Черкашина обвиняют в оправдании действий России. Дело возбуждено по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и/или его оккупационной администрацией).

Николай Черкашин возглавил ГУП «Республиканский медиа холдинг» (РМХ) ДНР 20 июля 2023 года.

Незадолго до этого СБУ возбудила уголовное дело против министра транспорта Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Тужилина.

Владимир Тужилин был назначен министром транспорта ДНР 16 мая 2023 года. До этого Тужилин занимал должность директора ГКУ «Главное управление автомобильных дорог» Нижегородской области. До ноября 2021 года он работал заместителем министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

СБУ также завела уголовное дело в отношении руководителя Российского университета спецназа в Чечне Байбетара Вайханова.

Ранее замминистра обороны РФ Криворучко стал фигурантом уголовного дела на Украине.

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